中興大學與童綜合醫院攜手合作，日前簽訂「學術交流與技術合作協議書」暨捐款儀式，童綜合醫院未來5年將捐贈1200萬元給興大生命科學院作為雙方共同研提研究計畫之用，未來投入醫學研究與人才培育、學術交流、研究合作、分享資源等，培育醫學研究人才，造福中部民眾。

興大詹富智校長表示，未來雙方將針對學術、人員交流、研究發展、圖書與資訊、智慧財產權等5個層面進行合作，期許培育更多高階醫療研究人才、增加學術及產業合作計畫的廣度，進而帶動國內醫學研究發展。

童綜合醫院總院長童敏哲指出，為提昇醫療教學研究，研發創新的診斷或標的治療，以解決當前醫藥開發的瓶頸，並致力於醫療的推進發展。5年前開始已捐贈1000萬元予興大生科院，期間合作發表論文100餘篇，鼓勵童綜合醫院多位優秀臨床教授投入教學研究，近10餘位醫師在興大修讀博士班。

興大生科院黃介辰院長表示，近幾年為提升轉譯醫學創新，銜接基礎醫學研究及臨床應用，與中部各大醫院實質學術合作交流，為雙方的研究量能與教學實務屢創佳績，成為高教創新人才培育與轉型的新典範，朝全國生命科學教學研究學院之目標前進。

中興大學指出，區域整合及調整醫學相關資源是亟需面對的議題，尤其在資源貧乏的台中海線，雙方共同簽署學術及產學合作協議書，扮演著教育與醫療的重要角色，並兼具其夥伴關係，共同攜手發展願景與目標，讓資源更有效的利用。