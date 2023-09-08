背包客的最愛、愛爾蘭知名的廉航瑞安航空（Ryanair）執行長奧利瑞（Michael O'Leary）本週四（7）站在布魯塞爾歐盟執委會（European Commission）總部外面，準備請願有關歐盟航權規範調整時，突然遭2名女子砸派，他的同事驚慌失措，不過奧利瑞倒是迅速從驚嚇中恢復，詼諧稱：「這真是美味的一個派。」

VIDEO: Two environmental activists shout "welcome in Belgium" and "stop the pollution" as they hit Ryanair boss Michael O'Leary with cream pies. pic.twitter.com/9ePNuxExcK — AFP News Agency (@AFP) September 7, 2023

綜合外電報導，這位廉價航空公司的執行長，是為了宣布他公司的冬季航班計劃，並提交一份請願書給執委會主席馮德萊恩（von der Leyen），要求她保護歐洲航權，因為歐盟規定禁止航空公司在當地空中管制人員罷工的時候，飛越那些國家。

奧利瑞才剛把馮德萊恩的人形立板立好，隨即遭到2名女士砸派。其中1位女性說：「歡迎來到比利時！」稍後她又補充說：「停止你們該死的飛機污染。」不清楚她們是否屬於環團組織。

不過，他則是笑臉應對，稱他從未遇過：「如此熱烈的歡迎。」並且妙語回應：「可惜他們是環保主義者，而奶油是人工製造的，我邀請乘客來愛爾蘭玩，我們的奶油品質更好，」

瑞安航空官方帳號也在社群網路上開玩笑地提到了這起事件，該公司在X（前身為推特）的平台上寫道：「乘客對我們的航線和請願書非常滿意，以蛋糕來慶祝！」「我們提供美味的低價格！」

Instead of buying cream pies, could have bought a flight from Belgium for the same price 😏 pic.twitter.com/8jruYI3ZxE — Ryanair (@Ryanair) September 7, 2023

環團人士的不滿並不是唯一讓奧利瑞這一趟行程蒙上陰影的事情。瑞安航空的比利時夏勒羅瓦的機長們計劃於9月14日和15日罷工，這是2個月內第4次罷工，抗議工資太低。