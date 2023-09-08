愛比科技8月合併營收7024萬元，年月雙增，係銷售自有品牌「IPEVO」之自主開發的實物攝影機（Document Camera）於北美教育市場持續出貨，加上COMPUTEX Taipei 2023展出旗艦機款TOTEM 360視訊會議攝影機，接獲美國教育單位首批訂單貢獻，推升8月合併營收為今年單月合併營收次高表現。

愛比科技表示，看好全球及亞洲地區視訊溝通需求，推出旗艦機款TOTEM 360視訊會議攝影機，包含配備AI聽聲辨位、全景5K等頂規功能，深獲美國教育單位青睞，將TOTEM 360用於學區內虛擬教師與現場教師和學生們互動教學，亦可錄影作為新教師教學評鑒及提升教學品質之用，如此將更進一步強化教育關聯，三方甚至多方使用者體驗，新產品推出即獲得美國教育機構支持採購。

累計1-8月合併營收3.94億元，年增率57％，係今年該公司主要北美教育市場採購明顯回溫，IPEVO在美國亞馬遜（Amazon）影音視訊產品平均庫存水位已趨於穩健，其8月平均庫存更已下降到2-3個月所致。

隨著開學旺季來臨，及針對企業用戶有不同會議人數和場地需求痛點所推出的無線音訊會議系統，其搭載VOCAL HUB無線音訊會議主機最多可連接6隻VOCAL智能藍牙麥克風揚聲器，將於第四季正式上市。目前愛比科技系統商及經銷商數量較去年倍增情況下，愛比科技業績成長應可期待。