該名男子後經盤查，4條通緝身份因此曝光，員警當場上銬，將其逮捕歸案。（照片 / 新北保安大隊提供）

（影片 / 新北保安大隊提供）

新北市保大正妹女警許恬恬（4日）晚間9時分於三重巡邏時，忽見一名男子神色可疑，行跡鬼祟，舉止看似正試圖躲過員警盤查。未料，女警當下僅輕聲呼喚一聲「帥哥哈囉」，隨即引得該名男子轉身回頭，結果卻因此曝光其通緝身份；全案訊後依竊盜、妨害公務、毒品通緝案，將石男移送法辦。

據了解，該名石姓男子（46歲）4日晚間9時許於三重區集成路上溜達，一見前方保安大隊警員執行巡邏，由於做賊心虛，隨即快步往反方向逃跑，企圖躲避員警盤查。女警許恬恬察覺石男神色可疑，行跡異常，為進一步確認於是輕聲呼喚：「帥哥哈囉！」

美女警員許恬恬。（照片／翻攝自許恬恬臉書）

美女警員許恬恬。（照片／翻攝自許恬恬IG）

由於女警聲音甜美，石男一時忘記後方有警察，為此停頓腳步，轉身卻驚見該娃娃音女子竟身著警服，神情立即轉變大驚失色。許恬恬上前詢問，經證號盤查，石男所身背的4筆通緝身份也因此曝光，並乖乖配合員警送往新北地檢執行8月徒刑。全案訊後依竊盜、妨害公務及毒品通緝案將石男移送新北地檢及台北地檢、地院歸案。

新北保安大隊呼籲，民眾如因司法案件收到法院傳票，務必依指定日期到案或出庭，以免遭到通緝，成為警方查緝的對象。