為擴大南部數位科技產業群聚，經濟部加工出口區管理處啟動屏東科技產業園區擴區及高雄軟體園區二期開發計畫，今(8)日北上南軟園區舉辦招商會，線上線下共吸引近百位企業，希望藉此拉攏北部廠商布局大南方。加工處表示，兩處擴區預計可帶動133億產值。

加工處今天在「高軟二期暨屏東科技產業園區擴區招商座談會」上，主要介紹兩個園區擴區的相關企業輔導資源，涵蓋技術研發、市場拓銷、營運法規甚至是資源補助申請等。

加工處處長楊伯耕表示，南部已形成S科技廊帶，在中央地方政策推動下，佈局大南方，除了產業群聚效應，更能強化企業競爭優勢。

高軟二期主要聚焦數位內容、資訊軟體、智慧應用、電子電信研發等5G、AIoT應用、研發及測試、法人單位等知識密集型產業進駐；屏東科技產業園區擴區則是塑膠製品、金屬製品、機械設備等相關製造業與其他低汙染產業進駐。

高軟二期位於高軟一期北側，喊出高雄亞灣區亮點新指標，招商重點以資訊軟體、數位內容、智慧應用等產業為主，預估可提高產值33億元，創造2500個就業機會。

屏東科技產業園區擴區則為「大南方、大發展—南台灣發展計畫」重要一環，面積共26.86公頃，生產事業用地占17.76公頃，全區劃分為 6 個坵塊，廠房用地以雙十字軸線為分界，土地「只租不售」。園區公設工程已於今年5月開工，廠商建廠可同步施工，預估促進投資50億元、提高產值100億元、創造790個就業機會。