因應轄內天然氣用戶逐年增加及用氣量不斷提升，新北市經發局提前建置「新北市能(資)源業務聯繫平台」，積極召集上游供應鏈及公用天然氣業者研擬對策。透過平台整合，將可有效解決新北西半部行政區的天然氣穩定供應，共計約30萬戶數逾百萬市民受惠。

經發局局長何怡明說明，近年全台用氣戶數大幅成長，為避免樹林、土城及三峽等管線末端地區的民生與工業用氣不足、壓力過低，經發局主動整合，成功在五股德音村新增計量設備整壓站，今年底完工後，主要供應泰山、樹林及土城地區之用戶，並輔助樹林、鶯歌配氣站供應壓力，讓市民有更穩定且充足的天然氣可用，經發局也發文要求各瓦斯公司，因應秋冬來臨之際，全面檢查各項功能以確保供氣穩定，經發局也將不定期抽查。

其中，欣泰石油氣公司建置中的五股德音村整壓站，即是透過此平台整合，預估今(2023)年底完工後將可有效解決天然氣不足的問題，涵蓋範圍包括五股、蘆洲、泰山、八里、林口及桃園市龜山等地區，並輔助支援土城及樹林兩地地區。

欣泰石油氣公司表示，五股德音村整壓站具有雲端壓力控制、即時攝影與24小時值勤人員待命，並備有自動超壓遮斷閥與遠端電動關斷功能，可提供穩固的天然氣供應安全。公司於2021年透過新北經發局建置「新北市能(資)源業務聯繫平台」，提出增設五股德音村整壓站一案。經發局主動協助，邀集中油公司、高公局、水利局等相關局處召開多次協調會，終於成功取得土地。

欣泰於研討設計階段即規劃透過加大輸氣管徑，並與泰山(含工業區)、林口(含工業區)、八里(台北港)、五股(含工業區)及蘆洲區等行政區串連整併，形成完整的多管道供氣環網。此工程於2023年底完成後，將強化且穩定供氣，解決長年來五股、林口、泰山、蘆洲及八里等地，冬季期間民生及工業用氣不足的問題。