中市毒駕竄逃釀2死1傷案，是台中地院國民法官第一件參與審理案今天宣判，有國民法官在宣判後分享心得表示，因打破生活步調初期認為很「擾民」，但此人生體驗學習很多，她最後深覺「我來對了」；也有國民法官不諱言地說，過程資訊量很大，壓力很大。

中市毒駕竄逃釀2死1傷案是台中地院國民法官第一件參與審理案，經過昨、今兩天開庭審理，合議庭今天下午依危險駕駛致死罪判10年、肇事逃逸罪判3年，合併執行12年。台中地院在審判後開記者會，由審判長及陪席法官等3名職業法官、3名國民法官分享心得。

審判長唐中興表示，國民法官參與審理全新制度，職業法官與國民法官以多元角度審視形成心證，並引進訴訟參與人的看法，量刑也有全新衝擊及看法，他還風趣地分享，兩天開庭以來，他第一次感受到颱風動向茲事體大，還好國民法官都到庭完成審理。

陪席法官陳雅維及李怡真都說，檢方調查準備功夫十足。陳表示，因案情單純及被告認罪，事實認定沒有問題，容易形成共識，而人正常都會互相影響，他建議日後配套措施，要注意國民法官不受職業法官影響的部分；李則指出，她在評議時聽到更為周延的多元想法，有所省思。

有國民法官表示，接觸初期有點反彈，因規律的生活腳步被打亂而覺得很「擾民」，但這次機會讓她人生有全新體驗、學習很多，她最後覺得是「來對了」；也有國民法官說，2天審理過程資訊量很大，都是知識盲區、且時間緊湊，卻是一般法官的日常，感受到法官審理案件的辛苦。