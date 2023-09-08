高等法院郭豫珍法官談畫。(台大提供／李侑珊台北傳真)

台灣大學自8月29日自10月17日於博雅教育館，擧辦高等法院郭豫珍法官及其女兒劉夢非的藝術聯展，以溫馨「畫生活」的方式，迎接開學。開幕主持人丁詩同副校長用畫作《腳踏車與人生》的啟示，期勉學生要隨時保持身心平衡，奮力向前；也祝褔大家都有美好的《有朝一日》。

郭法官年少時最想當畫家，大學聯考第一志願原是師大美術系，因家人強烈反對，說畫圖會餓死，輾轉就讀中興大學（國立台北大學前身）法律學系、政大法研所，同時錄取司法官特考，之後取得中央警察大學犯罪防治研究所博士學位，並於近期獲致第23屆台北大學傑出校友。司法生涯，本來並不在人生計畫簿，卻意外變成終身志業。

郭法官始終未放棄追求真善美藝術生活的夢想，2018年與夫婿劉文仕（監察院副秘書長）雙雙報考師大美研所碩專班，分別錄取西畫創作組及藝術行政組榜首。經多位名師點化，建立出自己的創作風格。其作品曾獲巴黎大皇宮國際藝術沙龍展、盧森堡藝術展等國內外大展獎項，有「法官畫家」的美譽。

郭法官的畫作構圖平穩完整，色彩豐富，畫如其人，美麗直率，讓觀者視覺舒適。肌理層次多樣，令觀者感受到如法國音樂大師德布西瞬間變化的旋律。以特殊的創作理念及蒙太奇技法，成功走出異於傳統寫實的框架，具象主題結合抽象的象徵內涵，增添畫作的多義性與可讀性。

郭法官曾由其夫婿策劃，舉辦「藍色覺思」公義畫展，有感於司法天平過度向被告傾斜，輕忽犯罪被害人權益，特別是因執勤被殺害的員警。因此將該次畫展所得捐給警政署公益專戶累計近500萬元，每年年節由警政署轉發給被害員警遺眷。

藝術史家卡斯彼特說：「當代已呈現後藝術現象，藝術要與生活相結合。」郭法官這次展出的畫作，創作靈感都來源於生活，並對於生活進行提煉、加工和再創造。融入個人對生活的熱情，獨特的視角與思維，綜合呈現審美價值，啟發反思的畫面。

劉夢非為暨南大學公共行政學系學士、英國倫敦藝術大學時尚管理碩士文憑、義大利馬蘭戈尼時尚學院傳媒行銷碩士、巴黎第七大學碩士。現就讀巴黎第八大學博士班。這次，展出的14幅小品，包含疫情最嚴重，巴黎封城期間獨自生活抒發孤寂的作品。

其實，劉夢非的學習歷程，從不包含視覺藝術創作；然而，在藝術家庭氛圍的耳濡目染下，以劇院文化為靈感的插畫成為最熱愛的課餘消遣。她的作品風格精緻、流暢，經巴黎的咖啡廳、芭蕾舞首席（例如聖彼得芭蕾舞團Irina Kolesnikova、莫斯科波修瓦舞團Ana Turazashvili）等收藏，朋友們都誤以為夢非是藝術院校專業學生。