桃園市八德區大湳森林公園景觀工程獲得土木工程類第二級特優獎。（桃園市工務局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市今天舉行「第7屆桃園市政府公共工程金品獎頒獎典禮」，29件工程參賽，其中有22件入選，八德大湳森林公園景觀工程因兼具防災治洪與休憩功能，更獲得特優獎。市長張善政大讚桃園的工程實力，希望藉由獎項競爭，鼓勵得獎業者多參與公共建設，讓桃園變得更好。

張善政表示，要做好1件工程真的不簡單，從最開始的規畫起，如果遇到結構設計較為特別的工程，施工便需要面臨更多挑戰，而民眾最關心的漏水問題，廠商在驗收階段也會非常謹慎，桃園市是非常美麗的地方，為了不糟蹋這座城市的美，建置工程必須要負責任、外觀要新穎且與大環境融合，另還要兼顧品質。

張善政說，曾經獲獎的業者，往後參與市府工程或招標案時會有所加分，以獎勵促進廠商良性競爭，盼用這個方式達到「良幣驅逐劣幣」的效果，這句話套在市政工程裡，用意就是希望有得過獎的業者多多參與公共建設。

工務局「桃園市八德區大湳森林公園景觀工程」獲得土木工程類第二級的特優獎，該公園前身為龍騰營區，後交由保一總隊接管，保一總隊於2017年陸續撤出後，改由工務局接手，總面積達16.6公頃，考量當地生態豐富，將其定位為都會型森林公園，兼具生態棲地、防災治洪與休憩功能，讓桃園朝生態城市邁進一大步。

今年參賽的作品中又以區公所參賽件數7件，為歷年最多，其中新屋區綠色隧道橡膠瀝青鋪面、大溪區仁善街原民公園、楊梅區四維公園市民活動中心及社福館。工務局局長汪在宙表示，這3個區公所工程首次獲得金品獎肯定，這代表工程品質提升文化已逐漸深耕至各區公所。