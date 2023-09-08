警消替朱姓傷者包紮止血，再將他送往醫院治療。（汐止警分局提供）

警方查扣刀械、棍棒。（汐止警分局提供）

警方攔截到張男的賓士轎車。（汐止警分局提供）

朱姓男子等3人昨（7）日晚間分騎3部機車，行經汐止茄苳路，見張姓男人與2名友人臨停賓士轎車於路邊，朱男隨口飆罵「看三小」，引發朱男不悅。朱立刻打電話再撂來3名友人，尾隨朱等人，以6打3，朱來不及逃，被張男持開山刀砍傷。警方獲報，循線逮捕張男6人，警詢後依妨害秩序、恐嚇及傷害等罪函送偵辦。

警方指出，昨晚9時，因毒品案遭通緝的張男與2名友人，臨停轎車於汐止茄苳路邊，朱男等3人騎車經過該處，因不爽張男眼睛亂瞄，朝著張飆罵「看三小」。張男無法忍受，隨即打電話撂來3名友人助陣，張等6人尾隨朱至茄福街添福宮籃球場，雙方大打出手。

張男等以6打3，朱男不敵，落荒而逃，但仍被張男持開山刀砍傷左手、左腹及左腿，當場血流如注，張行凶後，趁隙逃離現場。警消緊急將朱送往汐止國泰醫院救治，所幸並無生命危險，警方漏夜追緝凶嫌。

警方表示，先於隔日凌晨0時22分，在三重區重陽路、三合路口攔獲涉案車輛，查獲甲方張男等3嫌，於車內起獲犯案刀械及棍棒；再於0時38分，在基隆七堵區長安街攔獲另部涉案轎車，逮捕其餘3嫌到案。

全案警詢後依妨害秩序、恐嚇及傷害等罪嫌函送士林地檢署偵辦，另張嫌毒品通緝部分，解送基隆地檢署歸案。

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