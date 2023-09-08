中國外交部發言人毛寧8日主持例行記者會。有記者提問，昨天中澳兩國共同舉辦中澳高級別對話第七次會議，能否進一步介紹有關情況，對此，毛寧表示，出席對話兩國代表一致認為，中澳關係企穩向好的勢頭來之不易，雙方應以領導人峇里島會晤重要共識為指引，不斷增進兩國人民相互瞭解和友好感情，推動中澳關係健康穩定可持續發展。

毛寧指出，7日中澳高級別對話第七次會議在北京成功舉辦，來自兩國各界的36位代表，就中澳關係廣泛議題進行深入而富有建設性的探討，氣氛坦誠友好熱烈。會後，中共中央政治局委員、外交部長王毅集體會見了澳方代表團，全面闡釋了中方在發展中澳關係方面的政策立場。出席對話的兩國代表一致認為，中澳關係企穩向好的勢頭來之不易，雙方應以領導人峇里島會晤重要共識為指引，不斷增進兩國人民相互瞭解和友好感情，推動中澳關係健康穩定可持續發展。

毛寧表示，中澳高級別對話是2014年11月習近平主席對澳洲進行國是訪問時成立的對話平台，為雙方深化互信、拓展合作、增進友誼發揮了重要作用。中方願與澳方一同落實好兩國領導人的共識，堅持相互尊重，求同存異，互利共贏，推動中澳全面戰略夥伴關係行穩致遠。