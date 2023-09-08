本屆U18世界盃唯一不敗之身的中華隊，8日晚間只要再擊敗荷蘭隊，將確定與日本隊提前鎖定冠軍戰門票，中華隊推出左投林維恩先發，而在先發打線上也做出微調，指定打擊改由邱鑫擔任。

針對荷蘭隊先發投手范登布肯（Van Den Brink），中華隊仔細觀看情蒐影片，總教練吳柏宏認為，范登布肯球速不快，約落在135公里左右，主要是利用曲球，一半的球路都是變化球，策略是盡量讓對手攻擊，再靠守備幫忙。

今天中華隊先發打線上也做出微調，昨天打第2棒的張趙紘棒次往後調整到第7棒，第2棒則由先發指定打擊邱鑫擔任，他將與許庭綸扮演「火車頭」，帶起球隊攻勢。

吳柏宏表示，調整打序主要是要把2位腳程快、戰術執行比較好的擺在前面，昨天張趙紘擺第2棒戰術執行不是很好，因此做出調整。

而今天中華隊只要靠自己擊敗荷蘭隊，就將確定提前晉級冠軍戰，吳柏宏表示，今天只要有贏球機會所有好的投手都會壓上來，「今天先拿下來，先不考慮明天，把最好的都壓在今天。」

中華隊先發打線：

第1棒 許庭綸（左外野）

第2棒 邱鑫（指定打擊）

第3棒 柯敬賢（中外野）

第4棒 王念好（三壘手）

第５棒 林佳緯（右外野）

第６棒 李勛傑（一壘手）

第７棒 張趙紘（二壘手）

第８棒 胡孟智（捕手）

第9棒 黃天賜（游擊手）

先發投手：林維恩