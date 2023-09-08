疾管署今天宣布，今年10月2日起擴大65歲以上民眾公費接種肺炎鏈球菌疫苗政策。（疾管署提供）

疾管署今天宣布，今年10月2日起擴大65歲以上民眾公費接種一劑「13價結合型肺炎鏈球菌疫苗」及一劑「23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗」，將分為三階段開打。疾管署副署長曾淑慧表示，根據65歲以上人口數及過去接種率推估，預估262萬人受惠。

為提供65歲以上民眾更完整的免疫保護力，疾管署近日決議擴大65歲以上民眾接種肺炎鏈球菌疫苗，分別為一劑13價疫苗（PCV13）及一劑23價疫苗（PPV23），今天再公布開打時間，自10月2日起分三階段公費接種。

曾淑慧說明，第一階段為10月2日開打，曾接種13價或15價疫苗者，可間隔至少1年後接種23價疫苗；第二階段為11月27日開打，未曾接種疫苗者，可公費接種13價疫苗，間隔1年後再公費接種23價疫苗；第三階段為12月25日起，曾接種23價疫苗者，間隔1年可公費接種13價疫苗。

疾管署說明，脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、正在接種免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者，皆屬於高風險對象，如果已接種13價、15價疫苗，可縮短為間隔至少8周，公費接種23價疫苗。

曾淑慧說明，國內65歲人口數約420萬人，而71歲以上長者約5成曾接種23價疫苗，推估約262萬名長者受惠。根據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議，肺炎鏈球菌疫苗可和流感疫苗、新冠疫苗同時接種。

疾管署提醒，已接種肺炎鏈球菌疫苗但未有接種紀錄者，可先至原接種院所補登記再依循上述方式接種；如已無法取得接種證明，間隔1年後先打13價疫苗，間隔至少1年後再打23價疫苗；忘記是否接種過者，接種前請接種單位查詢接種紀錄後，再依循接種建議接種。