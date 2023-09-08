花蓮縣政府今天下午在花蓮轉運站說明通勤月票上路時程及購票方式。（王志偉攝）

花蓮轉運站今天起提供通勤月票購票並加值的一站式服務，詢問度很高。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮推出TPASS通勤月票有2個方案，月票199元可搭縣內台鐵非對號列車、市區公車，乘車費率全國最便宜；399方案可在花蓮境內搭台鐵、公車及公路客運，鼓勵遊客多利用。縣府說，驗票儲值系統測試完成，即日起可到轉運站以及台鐵各站儲值綁定，近期也將到校巡迴推廣月票，方便通勤族，下個月2日上路。

花蓮縣政府獲得公路總局補助，加上自籌款，評估縣民及旅客乘車需求，規劃出199及399兩種月票方案，優惠的價格可減輕通勤族負擔，節省開支。今天下午在花蓮站轉運站說明購票方式。

花蓮轉運站營運商執行長賴良賓說明，兩種通勤月票都是啟用後30天內不限次數搭乘，199元的月票可搭乘縣境內和平到富里的台鐵非對號列車，共25站，或市區公車301、302、303、305、307、308等6條路線。399元的月票，除了199方案的25站、6條路線，再加上25條客運公車路線。

不過，有3條客運公車路線，包括往梨山方向的1141路線，及羅東開往花蓮，每天兩班由葛瑪蘭及國光客運營運的路線，不在通勤月票使用範圍內。

縣長徐榛蔚表示，通勤月票就是推行減碳政策，鼓勵縣民多使用公共運輸工具通勤與生活，也歡迎遊客到訪後，搭乘大眾運輸，遊覽花蓮美景。她當場儲值399元，完成過卡測試。

為讓民眾購買使用花蓮TPASS通勤月票，花蓮轉運站內推出「一站式服務」，專屬服務櫃檯從售卡、加值及購票一次完成，花蓮縣境內除景美、平和及大富3站以外的台鐵各站櫃台，則於9月23日開放申購綁定，適用綁定月票的儲值卡包含悠遊卡、一卡通、愛金卡（i cash）等，加值足額金額後就可辦理申購月票，也可到花蓮通勤月票官網線上購票。

縣府說，9月19日起至10月2日還將到17所大學跟高中職舉辦校園巡迴說明會，師生現場申辦可獲得特製版愛金卡一張。

民眾對花蓮通勤月票很感新鮮，下午在轉運站就有不少民眾詢問或現場購票。王姓民眾說，花蓮人習慣自駕外出到各鄉鎮，現在可以試試搭客運外出，尤其油價不便宜，大眾運輸相對省錢，陳姓學生也說，因每天需要跨鄉鎮通勤，現在綁定對學生或上班的空勤族，省很大。