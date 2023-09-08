花蓮推出TPASS通勤月票有2個方案，月票199元可搭縣內台鐵非對號列車、市區公車，乘車費率全國最便宜；399方案可在花蓮境內搭台鐵、公車及公路客運，鼓勵遊客多利用。縣府說，驗票儲值系統測試完成，即日起可到轉運站以及台鐵各站儲值綁定，近期也將到校巡迴推廣月票，方便通勤族，下個月2日上路。
花蓮縣政府獲得公路總局補助，加上自籌款，評估縣民及旅客乘車需求，規劃出199及399兩種月票方案，優惠的價格可減輕通勤族負擔，節省開支。今天下午在花蓮站轉運站說明購票方式。
花蓮轉運站營運商執行長賴良賓說明，兩種通勤月票都是啟用後30天內不限次數搭乘，199元的月票可搭乘縣境內和平到富里的台鐵非對號列車，共25站，或市區公車301、302、303、305、307、308等6條路線。399元的月票，除了199方案的25站、6條路線，再加上25條客運公車路線。
不過，有3條客運公車路線，包括往梨山方向的1141路線，及羅東開往花蓮，每天兩班由葛瑪蘭及國光客運營運的路線，不在通勤月票使用範圍內。
縣長徐榛蔚表示，通勤月票就是推行減碳政策，鼓勵縣民多使用公共運輸工具通勤與生活，也歡迎遊客到訪後，搭乘大眾運輸，遊覽花蓮美景。她當場儲值399元，完成過卡測試。
為讓民眾購買使用花蓮TPASS通勤月票，花蓮轉運站內推出「一站式服務」，專屬服務櫃檯從售卡、加值及購票一次完成，花蓮縣境內除景美、平和及大富3站以外的台鐵各站櫃台，則於9月23日開放申購綁定，適用綁定月票的儲值卡包含悠遊卡、一卡通、愛金卡（i cash）等，加值足額金額後就可辦理申購月票，也可到花蓮通勤月票官網線上購票。
縣府說，9月19日起至10月2日還將到17所大學跟高中職舉辦校園巡迴說明會，師生現場申辦可獲得特製版愛金卡一張。
民眾對花蓮通勤月票很感新鮮，下午在轉運站就有不少民眾詢問或現場購票。王姓民眾說，花蓮人習慣自駕外出到各鄉鎮，現在可以試試搭客運外出，尤其油價不便宜，大眾運輸相對省錢，陳姓學生也說，因每天需要跨鄉鎮通勤，現在綁定對學生或上班的空勤族，省很大。
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