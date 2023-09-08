《車頂上的玄天上帝》前導海報。（甲上娛樂提供）

國際名導侯孝賢監製、電影美術大師黃文英首度執導的電影長片《車頂上的玄天上帝》獲選金馬影展開幕片，由林依晨、周渝民、阮經天等重磅卡司主演。今（8日）片商釋出前導海報，男女主角林依晨、周渝民共撐一把傘漫步在林間小徑，而周渝民另一著西裝、戴紳士帽的復古造型也曝光，揭露片中他分飾的另一角便是對女主角芙月影響至深的阿公，不過只有微側背影，未見廬山真面目，引人好奇。

林依晨在《車頂上的玄天上帝》飾演對待感情與工作一樣執拗的電影美術指導芙月，因父親病重暫離電影劇組和糾結的愛情，返回故鄉嘉義。在老家陪伴父親的日子裡，家中信仰的玄天上帝牽引她對阿公的思念和記憶。前導海報上中，不難看出周渝民擔綱林依晨生命中最重要的2個男人，海報文案「如果愛有天意，請帶我遇見更好的自己」，呼應著芙月的心日漸澄明，找回了人生價值以及面對未來的力量，看見了更好的自己。

台灣知名藝術指導黃文英曾以《海上花》、《刺客 聶隱娘》分別榮獲金馬獎最佳美術設計與造型設計，首部編導作品《車頂上的玄天上帝》以自己家族橫跨三代的信仰傳承為依歸，她透露早在20年前就開始發想並撰寫關於嘉義老家橫跨百年歷史的故事，「大概在2003年SARS、正在拍《最好的時光》，我已開始在寫嘉義老家火車站前中正路那條街上的故事，這個劇本斷斷續續寫了10年，直到面臨父親生病…他過世正好在COVID-19前一週，我在想，如果我不把劇本創作完成，會有點對不起自己。」

片名《車頂上的玄天上帝》的由來別具意義，導演黃文英進一步解釋背後緣由出自侯孝賢一句話，「拍《最好的時光》那段期間，我的車子老是跟人家擦撞，我媽媽有一天寄了兩張玄天上帝的符籙上來，讓我一張貼在車子頂上，一張做灑淨，當我在車子四個輪胎做灑淨的動作時，侯導正好看到這一幕，覺得很有趣，就說『文英，我覺得妳可以拍一部妳家族的故事，片名就叫做《車頂上的玄天上帝》』」，因此誕生。

前導海報由廖小子設計，他表示片名帶著濃濃的信仰感，但不希望這個信仰是民俗的方向，而是更符合電影的現代感跟質感，所以將片名標準字的筆劃融入歐式書寫體的線條，呈現拜拜的香煙霧繚繞的感覺，也像是玄天上帝的符籙隱隱保佑著。

醞釀超過10年的首部電影作品終於完成，黃文英感性說：「『記憶』與『思念』是我拍這部片的創作源泉。玄天上帝是阿公的信仰，一尊奉祠在家族六代的神明，衪代表一種安定的力量，牽引著家人對阿公的思念。阿公的一生歷經了台灣百年歷史更迭和人世滄桑，往往在不經意的回顧當中，瞥見了生命的價值與生活的態度。希望這部作品帶給大家一份感動，找回自己的力量。」

《車頂上的玄天上帝》11月17日上映。