台北市中山區大直昨（7日）晚發生民宅傾斜、陷落的重大公安事件，北市府初步判定，疑和基泰建設公司在附近的建案工程有關。媒體人黃揚明表示，基泰建設的副董事長劉柏良是警政署前副署長，1月退休後，6月被延攬為基泰副董座；而劉柏良退休後隔月，就接任全安科技物業董座，該公司的代表法人就是涉及光電弊案的「力暘能源」。

黃揚明今在臉書發文指出，「建商給政治人物幾十萬政治獻金就可以說是門神？那聘任退休高階警官當副董事長又算什麼呢？」基泰建設副董事長劉柏良是警政署前副署長，今年1月退休後，6月就被基泰建設延攬為副董事長，而巧合的是，去年底基泰董事長和總經理都捲入司法案件。

黃揚明也提到，前幾年劉柏良曾因捲入富商翁茂鍾案而遭行政及司法調查，但最後查無不法，才能全身而退。但不得不說，基泰建設確實是很懂經營人脈的建商，這次的施工坍塌案件，若有人謀不臧，一定要徹查到底，否則叫無辜受害的平民百姓情何以堪？

黃揚明也在另篇貼文補充，劉柏良1月從警政府副署長退休後，2月就接任「全安科技物業股份有限公司」董事長，而這間公司去年11月成立，當時登記的負責人叫做「古盛煇」，代表法人是「力暘能源股份有限公司」。

黃揚明點出，力暘能源就是之前捲入光電弊案的能源公司，古盛煇幾個月前才交保，全案偵查中。而劉柏良在全安這家公司的代表法人也是力暘能源。黃也大酸，「原來，綠能產業鏈真的開枝散葉，遍地開花了。」

據《中時》報導，基泰建設董事長陳世銘、總經理馮先勉及基泰公司員工多人，被控以投資境外不動產獲利豐厚，並保證回本，3年吸金至少上億元，涉嫌違反《銀行法》，台北地檢署去年10月指揮調查局北機站，兵分19路搜索約談，其中馮先勉150萬元交保，並限制出境、出海及住居。陳世銘150萬元交保，並限制住居。目前這部分吸金案情，北檢仍偵辦中。

台南地檢署2022年接獲力暘能源因從事光電取得用地過程疑涉不法情資，5月30日同步搜索全台46處地點，並約談該公司總裁、前行政院顧問古盛煇等人到案訊問後，5月31日凌晨諭知古400萬元交保。