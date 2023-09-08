方季惟邀陳謙文擔任演唱會嘉賓。（大大娛樂提供）

方季惟本周日開唱。（大大娛樂提供）

方季惟10日將在Zepp New Taipei舉辦《2023 軍中情人 方季惟35週年》個人演唱會，今（8日）公佈演唱會嘉賓，非常地切題，是在TVBS冠軍夯劇《女兵日記》中飾演「輔導長」的陳謙文；方季惟透露自己很欣賞陳謙文的演技，誇他是新生代不可多得的新星，被問到最愛他哪個角色？方季惟笑說當然就是《女兵日記-女力報到》中的輔導長，感動說：「以前自己常參加軍中的勞軍活動，所以對於這個角色倍感親切。」

陳謙文彩排時首度看到偶像方季惟本人，原本有點緊張的他，帶著朝聖的心，看到「仙女」方季惟，讚嘆：「真的是仙女下凡。」排練中更發現方季惟待人接物非常貼心，直言自己「瞬間被融化」，讚姊姊人美心善，方季惟開唱倒數三天，她坦言興奮卻又緊張，「好多的歌要練習，體態及體力要持續維持，最興奮是可以見到久違來自海內外的粉絲朋友」。

方季惟也表示和陳謙文很有緣分，「原本九月有一場馬來西亞的演出，我跟謙文都有受邀，但因剛好與我演唱會撞期，所以沒有成行。沒想到我們還是在台北同台了」，陳謙文對於接到邀約興奮更倍感榮幸，「尤其我也演了《女兵日記》輔導長，可以遇上永遠的軍中情人，好有緣份喔」，預告和方季惟的合唱曲，高音的唱和混是個亮點，請大家期待。方季惟演唱會購票洽「年代售票」 。