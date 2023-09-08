1984年台北縣海山礦災罹難者家屬。（資料照片）

新北市政府文化局本(9)月16、17日將在新北市立北大高中辦理為期兩天的「礦業文化-教師戲劇培訓工作坊」，透過戲劇課程，結合新北礦業文化，推廣教學資源。

位於現新北市土城區的海山礦坑，曾是台灣第二大礦坑，1984年海山一坑礦災造成93死，是許多老一輩心中的痛，而當時唯一的倖存者周宗魯因吃人肉存活下來，也是許多台灣中生代耳熟能詳的故事，而他直到2016年才因肺病器官衰竭離世。

伴隨產業沒落，這段歷史逐漸被遺忘，文化局為了保存傳承新北市的礦業文化記憶，申請「文化資源潛力點開發計畫」，與青藝盟劇團合作，前往新北市立明德高級中學、北大高級中學進行試教，推出礦業文化戲劇教學課程，以戲劇教育的方式，引導學生帶入思考過往的礦業環境。

活動獲得一片好評，文化局規畫16、17日在北大高中另舉辦2天教師研習工作坊，共30名免費名額開放報名，土樹三鶯地區教師優先錄取，即日起開放線上報名(報名網址：https://www.surveycake.com/s/3b3eN)，額滿為止。凡全程參與者，將獲得戲劇教學課程的教案手冊，也能獲發教師研習時數。相關資訊請逕洽青少年表演藝術聯盟。