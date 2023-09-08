「新北溼地藝術季」今年以「匯 聚」為主題邀請國內外藝術家創作（新北高灘處提供）

新北高灘處主辦「新北溼地藝術季」將於10月14日隆重登場，本次活動以「匯 聚」為主題，建構生活及文化的縮影，並構築人與環境友善相處的能量。本次活動邀請來自墨西哥、日本、馬來西亞及國內藝術家以溼地為主軸創作，帶領民眾更加認識溼地生態及落實環境保育，藝術作品也將於板橋新月橋下新海2期人工溼地展出。

「新北溼地藝術季」今年邁向第5屆，本次以「匯 聚」為主題，「匯」意旨大漢溪與新店溪交會的過程中，隨時間推移，物質、資訊與能量流動傳遞，建構出生活的樣貌和文化的縮影；「聚」則代表地方民眾與溼地的交融，與生活中鄰近河川溝通，建立人與環境永續共好的關係及能量。

高灘處長張修銘表示，今年特別邀請來自墨西哥的Lua Rivera、來自日本的藤井芳則和來自馬來西亞的張國耀，以及國內知名藝術家李蕢至、顏椀君、葉佩如、舞蹈生態系創意團隊Dancecology等，使用溼地素材創作，展現溼地自然生態的價值與藝術。

藝術季策展人吳思儒表示，以自然生態為主視覺為設計理念，強調人與環境的關係，進一步衍伸出人文與生態永續相關議題。另外，主視覺元素則透過寫實油畫表現，用具有流動感的線條勾勒出白鷺鷥及2條河流，同時以明亮色彩表現人文風貌和生物多樣性，象徵即使色彩不同，只要點滴匯聚，就能成就完整生命，形塑生態棲息地及在地生活空間。