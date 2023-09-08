北市中山區大直街「基泰大直」工地7日晚間發生重大公安事故，造成鄰近民宅嚴重龜裂下陷，北市勞檢處8日前往該工地檢查，至於缺失與地層下陷有無相關，有待建管主責機關調查釐清，北市勞檢處表示，經查基泰、福益在北市有7工地，共6處工地違反《職業安全衛生法》，3處工地先勒令停工。

北市勞檢處主祕康水順表示，下午派員稽查基泰大直工地，發現其違反營造安全衛生設施標準第73條，開挖時擋土支撐沒做好對接，有發生危險之虞，依違反《職業安全衛生法》處3至30萬元罰鍰，並勒令停工。

勞檢處也說，經查基泰建設股份有限公司及本次肇災施工廠商福益營造股份有限公司於北市轄內共有7處興建工地，8日勞動檢查處也實施全面檢查，共6處工地違反《職業安全衛生法》相關事項，比如開口無設置防護設備、擋土支撐未完全、鋼筋暴露未加裝護套等，3處工地勒令停工。

勞檢處說明，違反《職業安全衛生法》部分，除依規定要求立即改善外，並另案移請北市勞動局依法各項裁處3至30萬元罰鍰，遭令停工的工地，須確實改善完成並經檢查合格後，才准其復工。