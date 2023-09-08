桃園市交通局公告新增中壢榮安十三街雙號側、榮安七至八街騎樓禁停機車。近年各界關注行人安全措施，據統計，桃園目前有104條路段騎樓禁停機車，其他開放停車騎樓要空出1.3公尺人行空間，地方籲考量不同路段狀況，因地制宜開放或禁止。交通局表示，桃園機車量大，停車空間不足，將檢視相關規定再研議調整。

桃園市2020年公告機車停放騎樓規定，開放騎樓停放機車，以一列為限，並保持1.3公尺以上人行空間；停車方向應垂直於道路，車身前緣或後緣應與建築線切齊；大眾運輸場站周邊則另行公告禁停路段；若建物所有權人或使用人無意願開放，可向交通局申請禁停機車。

交通局停車管理工程科長張聖杰指出，9月1日起新增中壢區榮安十三街雙號側、榮安七街至八街，為騎樓禁停機車路段，目前桃園共有104條路段的騎樓禁停機車，民眾可至交通局停車資訊網查詢。

近年「行人地獄」話題夯，行人交通安全措施受重視，各地也逐漸改善，盼擺脫惡名。市議員梁為超說，機車停車空間不足，應增加整體機車停車位，顧及民眾需求增加車位，在保留行走空間與停車間取得平衡。另也有議員認為，騎樓提供民眾安全行走空間，雖便於騎士停車，但仍要保留空間給行人，盼因地制宜考量人車流狀況調整措施。

張聖杰表示，桃園大眾捷運系統仍在發展中，現況機車數量相當多，停放空間確實不夠，故騎樓空間以開放停機車為原則，若所有權人不願開放可提出申請，若全面禁停恐有更多人違停，近日將準備檢視規定並研議調整相關措施。