新北金山區清水溪流經重要農業區域，部分護岸老舊損壞，為保護民眾生命財產安全，在市議員周雅玲議員及六股里長鐘鼎平共同建議下，水利局及金山區公所合作提升護岸品質，同時施作生態護岸，完善整體防洪設施。本次護岸施工長度約300公尺，高度約2.9公尺，並增加2處固床工，已於8/21完工。

金山區長劉昌松表示，金山潭子內上游清水溪支流因部分護岸不完整，長期有土石滑落和河岸掏空的情形，市府整治金山清水溪護岸邊坡改善工程正持續進行中，完工後將帶給地方居民和民眾一個更安全居住環境。

周雅玲表示，民眾反映清水溪護岸破損，每逢大雨沖刷護岸，都會造成民眾生命財產危險，因此向在地公所建議改善，也感謝水利局及金山區公所積極改善金山基礎建設，就地取材施工，同時兼顧大自然生態，希望完工後大幅減少護岸潰堤發生率。鐘鼎平則表示，工程採用砌石護岸，既美觀也讓當地民眾不必再擔憂淹水問題。