特殊鋼廠榮剛(5009)公告8月份自結合併營收為新台幣11.15億元，年增0.64%、月增0.43%；累計1-8月自結合併營收91.65億元，年增加14.71%。榮剛表示，本月出貨占比以高單價VAR、高功能不鏽鋼產品為主，工具鋼、低合金鋼為輔，產能滿載維持高檔運作，8月營收續維持11億元水準。

特殊合金材料廠精剛(1584)公告8月份自結合併營收為新台幣2.52億元，年增97.84%、月增12.54%，創下今年次高；累計前8月合併營收為17.53億元，年增66.93%，單月及累計合併營收雙雙再創同期歷史新高，營收表現亮眼。

展望後市，榮鋼表示，在鋼鐵市場普遍不景氣的情況下，榮剛因航太及油氣接單暢旺，彌補工具鋼近幾月拉貨動能不如去年強勁的缺塊。而工具鋼庫存去化即將進入尾聲，榮剛靠著產品組合布局多元、價格具競爭力，未來營運表現可望繼續延續佳績。

精剛聚焦於鎳、鈦合金二大產品市場，在自製產線產能利用率顯著提升下，出貨持續增溫。受惠疫後航太產業終端需求快速恢復，相關供應鏈客戶積極備貨帶動營收成長，國防、能源及油氣產業外銷出貨也呈現穩健成長趨勢；精剛擁有自製產線，生產能力倍受客戶肯定，在資源整合及產能有效推升下，助攻出貨動能續創佳績。

精剛為因應拓展市場的需求，在營運上積極優化控管產品銷售組合，下半年積極推動擴產及新產線的建置，讓自有產線更趨完整，掌握更多元的產品規格，讓整體營運接單更具競爭力。對下半年營運表現有信心優於上半年，預計全年營收能夠大幅成長超越去年。