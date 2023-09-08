在地企業龍寶建設董事長張麗莉（右二）認購 11 箱「文平嫂」自創品牌推出的「老來伴麵」，「文平嫂」團隊將善意轉為公益，讓物資回饋地方。（潘虹恩攝）

在地企業龍寶建設董事長張麗莉（左二）認購 11 箱「文平嫂」自創品牌推出的「老來伴麵」，8日舉辦捐贈儀式，由莊文平（右二）致贈感謝狀。（潘虹恩攝）

百萬網紅、80歲「文平嫂」熱心公益並傳遞孝道理念，在地企業龍寶建設董事長張麗莉日前認購 11 箱「文平嫂」自創品牌推出的「老來伴麵」表達支持；「文平嫂」團隊將善意轉為公益，讓物資回饋地方，8日透過里長分送各里弱勢家庭，讓善循環。

台中知名資深廣播人莊文平的老婆「文平嫂」廚藝精湛，近年自創品牌「文平嫂的灶咖」推出乾拌麵等產品，更在網路上直播教做菜，高齡80歲晉身百萬流量網紅。「文平嫂」本月初舉辦生日感恩會，拒絕花籃賀禮，以代金認購自創品牌的乾拌麵捐給弱勢團體，落實環保及公益，張麗莉受其理念影響，認購11箱乾拌麵響應。

張麗莉表示，不論文平兄、嫂都是樂於助人的好人，善心為人所知。她在生日感恩會上看到莊文平夫妻跪下替啟蒙老闆洗腳，深受感動，同時感受到人之本善，在夫妻倆身上看到善念的極致，希望響應、追隨他們。夫妻倆將她的美意引介到在地鄰里，讓地方也能享用美食，相信很多人會喜歡。

莊文平說，張董事長長期默默做公益，愛心滿滿，令人敬佩。在生日感恩會上除訂購乾拌麵又堅持致贈紅包，於是將善意轉為公益，他想到地方上多少會有經濟上需要幫助的家庭，用紅包再訂購乾拌麵回饋給在地鄉里。

莊文平說，「文平嫂」拌麵成本高，多用來送禮，希望鄰近中秋，弱勢家庭能有好麵吃，希望發揚傳統美德也傳承美食，貢獻愛心。

龍寶建設與「文平嫂」團隊8日舉辦捐贈儀式，將11箱拌麵捐贈給地方4里，由淡溝里長何文正代表受贈。何文正表示，11箱拌麵將會分送到淡溝里、育德里、中達里和健行里，光是淡溝里的就有約100戶弱勢家庭能受惠，感謝張董事長和莊文平的愛心。