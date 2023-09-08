基泰建設在台北市大直的一處建案，施工時造成鄰近民宅嚴重傾斜，導致民宅在昨（7）日晚間下陷，1樓直接變成地下1層，誇張的是該處民宅的居民早在8個月前就已開始反應問題，引起網路討論，不料竟有許多人認為該民宅老公寓如今可以直接都更，還稱「賺爛了」。

發生下陷的大直民宅，住戶早在8個月前附近建案開工時，就不斷反應住家出現牆面龜裂、大門因房屋傾斜擠壓到無法正常開關、鐵窗明顯彎曲及漏水等問題，甚至還曾向台北市政府陳情，結果得到「沒有安全疑慮」的回覆。

此事件引起各界討論，包括基泰建設的黑歷史全被挖出，類似的狀況早就在台北各處發生過，但《Dcard》網友討論時，卻有不少人認為民宅住戶賺到了，說「好舊的公寓」、「賺翻了，建商直接幫更新」、「超爽的，直接免費換新房」、「恭喜跳過釘子戶直接進入都更程序」、「二樓直接變一樓店面，賺爛了」、「賺到免費的都更，老房換新房其實很爽，就算建商賠不出來政府也會出錢買單」、「太讚了，如果沒人傷亡的話，就等著建商蓋新房子給你們住了」。

不過也有許多人持反對意見，怒罵「為啥一堆人罵老公寓，明明是新建案亂挖才導致老公寓倒的」、「好好笑喔，留言風向變成公寓房子太舊才會倒？啼笑皆非」、「說賺的都沒考慮到時間還有判決、其他東西，搞不好吵十年還只是個平地」、「怎麼一堆人在那邊賺爛賺爛，難道你家發生這種事情你會開心嗎？」