阿拉伯聯合大公國航空當局今天表示，一架直升機昨晚進行飛行訓練時墜落於杜拜（Dubai）外海，機上2名駕駛失蹤。

官方的阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）引述當局說法報導，這架貝爾212型（Bell 212）直升機昨晚從杜拜的馬克統國際機場（Al Maktoum International Airport）起飛後，於當地晚間8時30分墜入波斯灣。

失蹤的2名駕駛分別為埃及人與南非人，兩人是為阿聯最大商用直升機營運商AeroGulf進行飛行訓練。

阿聯航空當局表示，搜救團隊已經尋獲墜機殘骸，但仍在搜尋機組員，且正調查失事原因。

法新社報導，AeroGulf成立於1976年，原本提供服務給油氣產業，之後業務再擴大至其他行業。

杜拜去年才發生一架動力飛行傘墜毀意外，造成駕駛身亡。阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）去年也發生一架單發動機客機墜落在停車場的事故，造成一人受傷。