邱勝翊高中生扮像向簡嫚書告白。（時創影業提供）

劇中孫可芳看著女兒死亡證明無比痛心。（時創影業提供）

由簡嫚書、賴雅妍和孫可芳主演的W劇場二部曲《沒有你依然燦爛》上週開播後獲好評。賴雅妍飾演的過氣女星「孫敏敏」也引起討論，對於劇中遭到羞辱欺負，賴雅妍私下同樣心有戚戚焉，她透露剛出道時也被當空氣，沒水喝沒人幫化妝都曾經歷過。

在戲中成了過氣女星，戲外賴雅妍一點都不擔心，她強調：「我可是很有才華的！」她透露，以往為了演戲的角色她上了很多課程，不拍戲時她也因為興趣學了很多東西，她說：「不拍戲時我很忙，上非常多課，不當演員當咖啡師就夠了。」

另一個女主角簡嫚書飾演的「江以晴」和邱勝翊飾演「羅政浩」，剛完婚就遇上車禍亡。兩人在劇中從高中開始交往，本週更是上演青澀的學生告白戲，簡嫚書和邱勝翊回春扮演高中生，一出場大家都說：「根本毫無違和感」。

邱勝翊飾演的「羅政浩」在劇中排出浪漫的吉他隊陣仗告白，戲外他笑說：「羅政浩比較大膽啦，我自己私底下很少主動跟女生示好」。對於自己的高中扮相，雖然工作人員一致認為超級不違和，但邱勝翊卻覺得很不好意思。

簡嫚書在劇中被浪漫的吉他隊伍包圍表白，戲外她則不喜歡這種情境，被問到如果被公開表白，她說：「會尷尬但不失禮貌的微笑。」她透露現實生活中老公也沒有特別先求婚，反而是登記完成後，老公才補求婚，她說：「這樣好像更讓我感到驚喜。」

《沒有你依然燦爛》本週劇情更加錯綜複雜，簡嫚書前往保養品公司面試，成為「疑似」害她跟羅政浩出車禍，紀培慧飾演的「楊宥欣」下屬，兩個女人的較勁就此展開，而孫可芳飾演的「金若希」並未停止懷疑先生可能外遇，尤其被先生提出離婚之後，這念頭更加堅定。

W劇場《沒有你依然燦爛》每週日晚間8點東森戲劇台40頻道首播、晚間10點TVBS歡樂台42頻道一次連播2集，晚間12點在LINE TV一次上架2集，接著9月8日起每週五晚間12點在中華電信MOD、Hami Video影劇館＋正式上線播出。