行政院長陳建仁8日前往新竹縣參訪天主教世光教養院附設私立橫山社區式長照服務機構，為進一步照顧長者健康，他宣布自10月2日起，分3階段擴大65歲以上民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）及1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13），以提供更完整的預防效果及保護力。

陳建仁指出，為落實照顧長者健康與福利，長照相關預算從2016年的近50億元，大幅增加到明年將編列876億元，而這段期間，政府透過「以家庭為中心、以社區為基礎」的服務模式，推動「1國中學區1日照」政策，截至今年7月底，全國已成立900多個日照中心。

為進一步照顧長者健康、預防肺炎感染，陳建仁宣布，原本71歲以上民眾可公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），將自下月2日起分3階段擴大至65歲以上民眾，除了原先PPV23疫苗外，更新增施打1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13），以提供更完整的預防效果及保護力。

此行陳建仁先聽取橫山日照中心負責人羅姵筑簡報該機構服務特色及營運概況，並於致詞結束後，逐一參觀活動室、教堂及日照活動空間，實地了解該中心為失智及失能長者所安排的講道課程及手作園藝課程進行情形，並與長者互動熱絡。