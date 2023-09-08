許多攤商搶著與台南市長黃偉哲（右）、中國時報副社長王儒哲（左）一起合影。（程炳璋攝）

在台南市邁入第5年的台南品味周，8日一連3天在大台南會展中心登場，今年涵蓋酒、茶、咖啡、珠寶與汽車5項主題，共220中、外攤位，現場可免費試吃試飲，未演先轟動，網路半個月前就有人詢問購票，有網友透過加官方line群組，取得免費門票。

台南品味周近年都在中秋節前夕登場，除了可買到別處沒有的獨家、獨特商品，還有價格優惠，成為秋節採購商品的重要消費展。

原本以酒、茶、咖啡為主的展覽，今年擴大加入珠寶與汽車，主打「5展合一」，除了台灣產品，有來自史瓦濟蘭的辣椒醬與果醬、南非的劍羚沙漠鹽與美國的酒精飲料等異國產品。

今年的頂級酒區包括日本清酒、瑞典琴酒與澳洲紅白酒，台灣茶葉區引進新茶種擺攤，咖啡美食區有印度進口咖啡，220攤位共有100多家廠商，至少6國參展，國際攤位20攤，另外還有展示新款家具與床墊。

現場攤位打卡送好禮，其中可免費試吃試飲，受到許多消費者歡迎，開幕前半個月，就有網友相約逛展。

台南市長黃偉哲與中國時報副社長王儒哲到場參加開幕儀式，逛數十家攤位。黃偉哲表示，去年的展覽吸引1萬2500人次進場，現場成交1500萬元，今年選在大台南會展中心舉辦，一次創造主辦單位、市府、消費者與廠商4贏局面。

中國時報副社長王儒哲表示，台南市不僅有美食、穿越古今的景點，明年更是熱蘭建城400年的慶祝時刻，台南品味周將是今年大台南會展中心繼機械展、綠能展與汽車展之後的重要消費展。

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