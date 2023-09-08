香港近日經歷百年一遇的大雨，因受到海葵颱風殘餘環流影響，多地暴雨成災，幾乎全城淹水，香港天文台更發布「黑色暴雨警告」，一名女子受困車內，被到場消防員抱出，獲救的她臉上露出燦爛笑容，片段在網路瘋傳，有網友起底該女子身分，疑似是KOL鄭杞瑤（Kylie C.），對此，她本人也親回應了。

近日，有一名受困車內的女子，被消防員抱著救出，而她臉上笑容燦爛，非常興奮，片段在網路瘋傳，被笑稱是暴雨期間最開心的人。而網友發現她和有著「學霸甜心」稱號的KOL鄭杞瑤很相似。

鄭杞瑤出面回應。（圖／取自鄭杞瑤IG）

對此，鄭杞瑤也出面回應，「多謝大家關心，我一直在家休息，沒有被消防員哥哥救喔﹗大家記得注意安全，HAPPY FRIDAY。」否認是新聞焦點的當事人。鄭杞瑤外型甜美還擁有36E傲人好身材，IG有超過17萬粉絲追蹤。

她曾在英國修適士大學修讀犯罪心理學，畢業後返回香港任職行為治療師，幫助自閉症小朋友，精通西班牙文，還略懂韓文、日文及德文，是外貌與智慧兼備的才女。前年參加《亞洲模特盛典香港賽區暨ACE演藝大獎》，獲得模特兒冠軍及演藝賽亞軍，進而出道，出演過不少電視節目。