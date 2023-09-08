近期消費者物價指數（CPI）顯示國內通貨膨脹嚴重，為了因應CPI，基本工資審議委員會會議結論，明年1月1日起，每月基本工資調整至2萬7470元，每小時基本工資調整為183元，針對國民黨總統參選人侯友宜提出當選4年要把基本工資調整至3萬3000元，勞動部部長許銘春僅說，尊重每個總統候選人政策。

許銘春說明，一開始大家就不反對調漲，因此討論集中在調幅，資方委員提及GDP不理想，預測為1.61％、未來前景如何擔心，並提及漲幅過大恐難吸收；勞方委員則提及全年CPI為2.14％，但今年1月至8月重要民生物價指數漲幅達5.51％，且多為邊際勞工消費的日常用品，資方委員原本主張2％至3％，勞方委員則盼全數反映重要民生CPI、調幅應達6.8％。

經過折衝後，最後就1至8月的重要民生CPI反映1／3，主計總處預估今年全年CPI反映2／3，而全年GDP勞資共享各1／2，因此得出約4.05％數據。

許銘春提及，會中有委員反映中小型製造業受到庫存消化、訂單不如預期等，盼政府有協助的措施，經濟部代表說明有如貸款等協助措施、勞動部則降低僱用安定措施門檻。至於是否要有差額補貼措施？她說，參考措施協助減班休息產業，檢討僱安措施、降低門檻，只要有必要就會來協助。

針對侯友宜提當選後4年調整基本工資至3萬3000元，許銘春則說，尊重每個總統候選人政策，總統蔡英文任內年年調升基本工資，努力照顧邊際勞工生活所需，縱使面臨3年百年大疫、烏俄戰爭、原物料大漲、國際情勢變動仍照顧勞工，「照顧勞工的意旨是總統的目標」，年年調升月薪及時薪，已落實照顧基層勞工的承諾，及達成總統年年調升的目標。