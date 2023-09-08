全國火車駕駛產業工會提出今年的中秋及國慶連假「依法不加班」動員令，台鐵另外2個工會是否會跟進？台鐵產業工會指出，希望火產工會更具體說明訴求；去年發起「五一不加班」的台鐵企業工會則表示「目前沒有規劃」。

台鐵今（8）日凌晨零時起開放國慶連假（10月6日至11日）預售票，到上午9點共賣出完成13萬2956筆、21萬4425張票，台鐵表示訂票過程順利。至於2日起開賣的中秋連假預售票，首日當天上午9點也賣出24萬2056張票。

台鐵共有3個工會，全國火車駕駛產業工會的成員以司機員為主，與台鐵企業工會的成員有部分重疊，尤其台鐵企業工會成員擔任火產工會幹部的比例非常高。另一工會台鐵產業工會則以運務職種為主。

台鐵產工秘書長朱智宇表示，其實前幾天就有收到火產工會的中秋和國慶不上班動員令，不過從動員令中看不出具體訴求是甚麼，希望火產工會可以更進一步說明白，只要理念相符，台鐵產工不會因為不同工會就不予支持。

是否跟進罷工？台鐵企業工會則回應「目前沒有規劃」。

有台鐵內部員工表示，推測此次火產工會跟台鐵企工兩邊高層「喬不攏」，「要不然這次罷工也不會以火產為首。」

火產工會提出中秋及國慶連假「不上班」動員令，目前已逾1400名約8成司機員連署，預計最晚14日就會提交給台鐵局人事室，可能讓台鐵面臨去年五一勞動節乘客無車可搭的情況。對此台鐵局長杜微表示正在積極溝通中；交通部政務次長胡湘麟也指出，過往都是跟台鐵企業工會協商，這次火車駕駛產工突然提出說中秋節要休假，他正在了解火產工會的訴求，以及台鐵工會扮演的角色。

胡湘麟對本報表示，今日主要和火聯會（註：即火車駕駛產業工會的前身「火車駕駛聯誼會」）溝通，了解火聯會訴求；另有些政策涉及行政院，到時會和其他兩個工會一起討論。至於最後會不會罷工，民眾剛搶到的國定假日火車票是否要退票，胡湘麟表示一有結果就會盡快向外界報告。