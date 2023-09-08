天人宮今年普度拜拜物資共208桌，3隻大豬公則裁切冷凍分裝，全部運到雲林家扶。（周麗蘭攝）

雲林家扶的受扶助家庭受贈各式供品十分感恩。（周麗蘭攝）

彰化縣二林鄉天人宮住持（濟公）胡建雄自幼於貧窮環境中成長，小時幫人看牛睡牛棚，吃番薯簽過日，國小畢業典禮才第一次穿上布鞋，他40年前建廟後，把民眾捐獻的香油錢贊助教育、軍、政、警與社福單位，7年來捐贈雲林家扶至少700萬元，今（8日）又捐100萬元及價值90萬元的普度供品。

胡建雄今與天人宮主委魏志霖、廟務代表帶著100萬元捐款，在雲林縣長張麗善見證下，雲林家扶主委陳燦勲代為接受。

胡建雄40年來主要把香油錢回捐於彰化縣的愛心團體，7年前也開始捐助雲林家扶的助學金、扶幼基金、服務據點，累計至少700萬元；每年中元普度的民生物資供品都準備200桌的數量，轉送給雲林家扶，也已經延續7至8年。

70歲的胡建雄說，他自幼於貧窮環境中成長，小時幫人看牛、睡牛棚、吃番薯簽過日子，到國小畢業典禮才第一次穿上布鞋，後來才在補校中獲得國中與高中職學歷，40年前建廟天人宮，主祀濟公師父，開始將民眾奉獻的香油錢轉贈有需要的團體。

他說，小時候家境貧窮，喝一口水都要非常珍惜，讓他發願助人，他看到雲林家扶中心照顧近千戶弱勢家庭，光高中職與大專生的助學金一學期就發出540萬元，還要支應醫療意外的急難救助，更覺應該讓雲林家扶有足夠的支援。

天人宮今年普度拜拜物資共208桌，還有6000公斤白米全部運到雲林家扶，3隻大豬公則裁切冷凍分裝，另外還有烤雞、烤鵝、魷魚乾、水果等，分贈送雲林家扶的家庭分享。

縣長張麗善表示，她上任以來致力消除貧窮與飢餓，感謝家扶中心、天人宮、還有各界人士的協助，讓雲林充滿溫暖與關懷，成為幸福有愛的城市。