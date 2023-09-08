民眾黨台北市議員林珍羽揭露，一整天未露面的基泰建設，竟然在向受災戶致贈慰問金時，還向住戶提出「合作興建意向書」的簽署，也讓受災戶直呼「太扯了」。（林珍羽辦公室提供／丁上程台北傳真）

太誇張！基泰發慰問金竟夾帶「這一張」 受災戶氣炸了：怎麼好意思？ @ChinaTimes ​

大直基泰建設建案昨（7日）晚間發生工安事件，不僅工地已經塌陷，就連隔壁棟40年民宅也直接陷落。不過此時民眾黨台北市議員林珍羽則爆料，今天都未對外露面的基泰建設，竟然在向住戶發放慰問金的同時，還向受災住戶提出「合作興建意向書」，讓住戶痛批「都已經有家歸不得，基泰施工還出包，現在誰敢跟他簽？實在太過分了。」

基泰建設8日下午起陸續向受災戶致贈5萬元的慰問金，期間更向地層下陷的受災戶，發放「合作興建意向書」，意指民眾若簽署該意向書，就必須指定由基泰建設進行重建，其中條件包含舊建物「一坪換一坪」，並獲得地下室平面車位一格，而若與市府協商後，「容積獎勵」高於一坪換一坪，則以市府核定為準。

意向書中更明述，只要與基泰簽訂後，住戶就不能像任何第三人簽訂意向書或合約書，但卻又標明「意向書不具合約效力，僅表示合建條件與合建意願。」

住戶在收到意向書後都紛紛表示「太誇張」，不僅目前受災戶無家可歸，連工地都還在重新灌漿，還沒恢復安全時，結果基泰幾乎一整天沒露面，卻急著與住戶簽署合作興建意向書。住戶更直呼，基泰的施工品質昭然若揭，怎麼還好意思在這時候跟住戶說要合建？

更有受災戶質疑，台北市長蔣萬安稱「建商沒負該負的責任前，全北市不准開工」，若真的簽了意向書，重建根本淪為遙遙無期；而基泰建設更可能打著「前後棟一起都更」的想法，趁機從中獲取更龐大利益，受災戶也直呼太離譜。