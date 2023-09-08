在過去兩天，蘋果股價暴跌了6.4%，市值蒸發1900億美元。蘋果供應商高通，是在中國業務最多的美企，周四股價下跌7.2%，領跌其它美股的科技股。

其它包括博通、Skyworks Solutions、德州儀器也都走低，跌幅在1.8%至7.4%之間。

在日本和台灣市場，晶片製造設備供應商東京威力科創周五重跌4%；蘋果最重要的晶圓代工夥伴台積電(2330)周五下跌0.55%；重要的封測大廠日月光投控(3711)下跌1.7%；相機鏡頭供應商大立光(3008)跌4.1%。

在中國市場，iPhone、AirPod、Macbook等蘋果產品組裝公司立訊股價下殺2%。該公司也有生產iPhone的工廠，華為的公布新手機，也為該公司股價帶來壓力。

華為公布Mate 60 Pro新手機，新的晶片技術顯示該公司已經突破美國的技術制裁。中國股市的半導體類股在周五則上漲0.8%。

中國的雙樂顏料(Sunlour Pigment)上漲20%，深圳的榮達感光上漲近10%，中芯國際此前也上漲0.7%。