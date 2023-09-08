聯發科8月營收422.56億元、月增加33.04%、年減少5.47%，創下近5個月新高；累計前8月營收為2768.06億元、年減少30.26%。

聯發科第三季預期智慧型手機、連網晶片和電源管理晶片需求改善，將抵消智慧電視與其他消費性電子產品下滑壓力，另外，聯發科也預計在10月端出年度旗艦天璣SoC(系統單晶片)，持續強化其在旗艦市場的競爭力。

以美元兌新台幣匯率1比30.7計算，聯發科預期第三季營收約1021~1089億元，季增加4~11%，年減少23~28%，毛利率45.5~48.5%，營業費用率預估為30~34%。

若以聯發科7月、8月營收合計約740.16億元來看，聯發科9月營收只要有280.84億元，即可以達到財測低標，由於聯發科今年僅有1月時，因農曆年工作天數減少，今年截至目前為止，唯一單月營收不到300億元的月份，聯發科1月營收為223.8億元，故若無意外，聯發科第三季營收達陣財測的機會不小。