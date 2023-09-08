華山基金會8日在後龍鎮台灣水牛城陪孤老提前過中秋。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

華山基金會8日在後龍鎮台灣水牛城陪孤老提前過中秋。（華山基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

月圓人團圓，卻有許多弱勢長輩孤單過中秋，華山基金會苗栗區8日上午在後龍鎮台灣水牛城，舉辦「愛老人中秋亮起來 星光演唱會暨愛心餐會」，邀請150位長輩走出家門，共享團圓之樂，並且披上閃亮戰袍，登台高歌一圓明星夢，現場並邀請鄉土藝人演唱經典老歌，為弱勢長輩點燈祈福，也為108歲人瑞翁奶奶慶生，場面溫馨歡樂。

來自南庄78歲的林奶奶早年以演歌維生，雖不識字，但曲曲朗朗上口，近年行動不便，少外出，期待往昔熱鬧的演藝生涯，所以餐會當天，特邀奶奶上台演唱，在眾人的陪伴下，實現夢想。藝人林玉紫長期投入華山南庄站服務，此次號召蔡聖偉、程美鳳、林芷薇、林小樓、林清國、胡鴻達等藝人一同出席，演唱經典老歌，長輩們拍手叫好，和著節奏哼唱，找回美好回憶。

華山基金會自1999年成立，於台澎金馬設立近400個愛心天使站，服務約3萬名三失(失智、失能、失依)長輩，免費提供到宅、陪醫、物資協助等服務，華山基金會現在正發起「愛老人 中秋亮起來」公益行動，盼各界挹注協助，愛心電話：037-373627杜小姐。