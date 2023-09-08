田男撞車後因為有緩撞設施減少撞擊力道，僅受到輕微擦傷（國道警察局提供）

32歲田姓男子7日深夜駕駛車輛行駛在國道1號北向三重路段，疑似未注意車前狀況，撞上前方緩撞車後，車輛旋轉180度又撞上在路肩執行看板維護工程的施工作業車，造成一旁陳姓施工人員多處擦挫傷、右手骨折及輕微腦震盪，田男本身則僅有輕微擦傷，3輛車駕駛均無酒駕，警方將持續釐清相關肇責。

據了解，高公局委外廠商在國道1號北向三重路段內側路肩執行CMS看板維護工程，並派緩撞車於施工作業車後方協助。而駕駛轎車的田男則疑似未注意前方路況，竟然撞上緩撞車，撞擊後車輛旋轉180度又撞上前方進行工程的作業車。陳姓作業人員遭到波及，造成他全身多處擦挫傷、右手骨折及輕微腦震盪，送醫治療。而田男則因為有緩撞設施減緩撞擊力道，僅有輕微擦傷。

警消到場後占用內側車道處理事故現場，經過檢測3輛車駕駛都沒有酒駕，警方也於8日0時左右恢復現場通車，將持續釐清事故發生原因。

警方呼籲，開車務必注意前方車況，若有開啟駕駛輔助系統，也仍須隨時保持警戒，必要時應主動介入操作車輛，不應過度信賴輔助系統，也提醒駕駛及乘客務必繫妥安全帶，確保行車安全。