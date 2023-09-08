U18世界盃青棒賽8日進行超級循環賽第2天賽程，衛冕軍美國隊靠著庫里（Derek Boaz CURIEL）在5局下致勝二壘安打，單局攻下4分逆轉，終場以5比1擊敗韓國隊，複賽戰績2勝2敗，保有挺進冠軍戰機會，而遭逆轉的韓國隊則確定無緣晉級冠軍戰。

4局上韓國隊靠著曺炫敏內野安打先馳得點，但先發投手黃晙舒在5局下遭到突破，落後1分的美國隊在2出局後靠著庫里二壘安打送回壘上2名跑者，莫蘭多（Perry William MORLANDO）再補上安打再添2分，美國單局攻下4分逆轉。

美國隊總教練卡戴爾（Michael Cuddyer）表示，雖然前4局受到壓制，但美國隊打者仍持續尋找突破口，「從預賽到現在我們都在尋求關鍵安打，今天就是庫里跳出來。」

敲出致勝安打的庫里則表示，當下是壘上有人的情況，心想一定要發揮長打實力，「前2打席投手都是投變化球居多，所以有設定變化球做攻擊，也剛好有把握到機會。」

美國隊帶著1勝1敗進到超級循環賽，昨天以0比3不敵地主中華隊，想要挺進冠軍戰已不能再輸，今天後來居上奪勝，但想要晉級還須看別人臉色。

美國隊必須希望今晚荷蘭隊擊敗中華隊且明天中華隊擊敗日本隊，讓日本、荷蘭、美國戰績都形成3勝2敗的情況，再比較對戰優質率（TQB）後由美國晉級。但若今晚中華隊擊敗荷蘭隊，確定將由中華隊攜手日本隊晉級冠軍戰。