台中市布建6500格地磁停車格，全天候回報車格資訊、提升路邊開單效率，但近來卻發生停車收費單上開始的時間，比民眾停進車格的時間多了半小時，該民眾質疑質疑收費員開錯單。交通局表示，前後車接續停放，地磁感測未及時斷單，已要求廠商檢測系統並修復。

一位民眾日前在五權路路邊停車格停車，發現自己明明是5點3分才停進去，繳費單上開始時間卻是4點34分，質疑開錯單。交通局解釋，地磁開單主要利用地磁感測後即開始計算時間，不過前後車接續停放時，地磁感測未及時斷單，因此開單員巡場時即以地磁開始偵測的時間立單。

台中市議員陳淑華說，地磁的停車單無法直接繳費，還需用APP掃描，讓部分民眾覺得不便，市府也應加強地磁準確度，避免民眾權益受損。台中市議員楊大鋐說，若因地磁不精準造成溢繳，市府應有完善退費機制，不要讓民眾求償無門。

台中市議員黃守達表示，地磁感應設備結合APP運作讓民眾更容易找到停車位，但改為地磁感應後繳費單上就不再直接顯示金額，除非金額差距過大，設備偵測異常不易被察覺，市府更應做好設備維護與管理。

停管處強調，已要求開單廠商務必檢測地磁偵測系統，如有異常將請業者立即查明及修復，基於誠信原則，此案將重製單請民眾繳納。