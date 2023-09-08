「黑曜精靈」、「幻藍小熊」合體，力安（左起）、雨璇、Bido、采甄、Ayeon上台前加油打氣。（星光瑞瑞提供）

女團選秀節目《未來少女》上周播出團隊聯盟出擊，「黑曜精靈」與「幻藍小熊」結盟演出，贏得佳績。「黑曜精靈」由力安、采婕、紫嫣、名慧、張瑄、Emma、郭郭、雨璇、依沛9位女孩組成，歐漢聲第一次進棚錄《未來少女》時，少女製作人徐若瑄介紹「黑曜精靈」前幾集的成績像坐「雲霄飛車」，歐漢聲補充表示「演藝圈就是這樣，大起大落，上上下下很正常」。

「黑曜精靈」成員力安坦言參與節目後，體會到演藝圈不只要靠自己努力，很多時候運氣也很重要，「只要把自己做好，展現最好的一面，不用太在意結果或指責自己。」

經過3個月的錄製，《未來少女》日前已完美收關，少女們感觸良多，皆認為開心能一起努力，一點都不在意輸。資深藝人李（王羅）的女兒紫嫣在播出第1集看到分數很低落淚，她感性說：「我當時告訴自己，『要戰鬥了，不可以再哭，不能這麼脆弱』。」節目錄製一半時，她意識到這會被留下反覆觀看的舞台，「所以越往後，越想要爭取上台的機會，也會想要在上台的時候，做得更好。」

節目播出至今，「黑曜精靈」累積不少粉絲，走在路上都會被粉絲認出，采婕、力安、名慧、紫嫣吃飯結帳時，遇到粉絲熱情打招呼，要求一起合照。張瑄也說在便利商店時，有位小朋友看見她跟Emma，開始跟朋友竊竊私語，卻沒上前打招呼，讓張瑄笑說：「有可能不是我的粉絲，是別隊的。」