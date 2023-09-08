基本工資審議委員會今(9／8)日召開結果出爐，月薪與時薪調漲達4.05 ％，全國商總理事長許舒博表示，服務業過去疫情3年咬牙配合基本工資調漲，去年10月起邊境解封，國際旅客緩慢回流，內需產業雖逐步復甦，營收尚不足以彌補虧損，且服務業的缺工問題未獲解決，加上製造業也陷入經濟困境，本次調幅結果不只傷害全體產業，還恐造成通膨惡化。

基本工資審議委員會上午開會後，確認月薪調漲1070元，達到27470元，漲幅4.05％，而時薪調漲7元，達到183元，漲幅4.05％，至今年止，基本工資已連續8年調漲。

許舒博指出，基本工資自2017年以來連續8年調漲，其中服務業歷經3年疫情衝擊，幾乎被打趴在地，今年上半年雖有復甦跡象，但緊接著受到全球景氣影響、原物料上漲等因素，物價節節上升，企業面對高度不確定性，經營成本也大幅提高。

許舒博說，今天基本工資審議會，將重要民生物資CPI年增率指數納入公式計算，導致本次調幅達4.05％，但重要民生物資CPI年增率指數過高不應由企業負擔全部責任，政府也應負穩定物價政策的責任。

政府調整基本工資的目的，是考量照顧邊際勞工基本生活所需，但調幅過高，相關法定人事成本亦會隨之調漲，再加上國際地緣政治因素未解，造成能源及原物料等持續波動，倘業者無法吸收，就不得不轉嫁，造成新一波民生物資上漲，使邊際勞工未蒙其利，先受其害。

許舒博表示，疫情期間製造業業績長紅、服務業卻慘跌谷底。去年年底服務業遇上缺工浪潮，致復甦受到壓抑，成長有限。而製造業到今年7月，出口已連11黑，無薪假人數甚至超過支援服務業，我國經濟成長的雙引擎未來發展動能令人憂心，本次的調幅顯示政府對未來景氣過度樂觀。

許舒博認為，經濟是環環相扣的，現階段製造業景氣不好，時間一長，國人消費會趨於保守，最終會影響到內需服務業的成長，建議政府適時對受創產業提供相關補貼措施。

許舒博也再次呼籲，服務業疫後復甦全力拚經濟的同時，希望政府能夠盡快協助解決缺工問題，針對國人不願意從事的職務別進行檢討，優先開放移工補足勞動力缺口。在疫後時期，邊境解封，我國觀光旅遊業預估入境人數有600萬人次，與疫情前尚有近500萬人次落差，期盼活絡兩岸觀光旅遊，盡速恢復昔日榮景。