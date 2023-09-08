蔡衍明愛心基金會、中國時報、嘉義市政府共同舉辦的「讓爺奶成為心中的寶」音樂會今在嘉義市再耕園登場，實力派歌手黃金蓮唱作俱佳，博得滿堂彩。（呂妍庭攝）

由蔡衍明愛心基金會、中國時報、嘉義市政府共同舉辦的「讓爺奶成為心中的寶」音樂會，今在嘉義市再耕園登場，台下觀眾看得如癡如醉、拍手叫好，現場氣氛相當嗨！（呂妍庭攝）

由蔡衍明愛心基金會、中國時報、嘉義市政府共同舉辦的「讓爺奶成為心中的寶」音樂會，今在嘉義市再耕園登場，台下觀眾看得如癡如醉、拍手叫好，現場氣氛相當嗨！（呂妍庭攝）

蔡衍明愛心基金會主任周哲仁表示，基金會自2013年開始辦公益演唱會，目的就是要推廣孝順的理念，今年更改變型態，讓民眾有耳目一新的感覺。（呂妍庭攝）

由蔡衍明愛心基金會、中國時報、嘉義市政府共同舉辦的「讓爺奶成為心中的寶」音樂會，今下午在嘉義市再耕園登場，近300位身障朋友、親屬重溫黃梅調、一代女皇、梁祝樓台會等經典曲目，聽得如癡如醉、高聲叫好，甚至在歌手下台互動時跟著合唱，氣氛相當歡樂，共鳴度高。

今在嘉義市殘障者服務協會邀請下，身障朋友、眷屬早早就到會場，滿心期待這場懷念金曲音樂劇場演出，為讓觀眾仿佛穿越時光隧道，蔡衍明愛心基會請到康雅嵐、黃金蓮、劉晏潔、孫賀、陸子綾、劉洋、張祐瑄等實力派歌手登台，陸續演出當年膾炙人口的經典歌曲，如郊道、一代女皇、一樣的月光等，更重現梁祝樓台會、十八相送等曲目，看得觀眾專注又懷念。

蔡衍明愛心基金會主任周哲仁表示，基金會自2013年開始辦公益演唱會，目的就是要推廣孝順的理念，而基金會多年來巡迴各縣市老人院、弱勢安養中心，以演唱會方式慰勞長輩，為讓長輩們有耳目一新的節目型態，今年改變以往，以懷念經典老歌加上梁祝音樂劇，讓身障朋友透過時光隧道，找回往日情懷。

代表嘉義市長黃敏惠出席的市府祕書曾建福說，旺旺集團、蔡衍明愛心基金會自2012年開始在嘉義市辦了很多公益活動，是嘉義市的老朋友、好朋友，他代替市長謝謝旺旺集團、基金會辦這麼好的活動，讓身障朋友有難得的音樂體驗。

主辦單位為有效掌控出席人數，活動舉辦前3天就以電話拜訪出席的身障朋友，並安排輪椅座區，讓身障朋友、親屬備感溫暖、貼心，周哲仁也特別感謝參與歌手、藝人認同基金會的理念，義務演出。