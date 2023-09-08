勞動部今日(9月8日)上午召開基本工資審議委員會議，決定自113年1月1日起，月薪由現行26400元調漲至27470元，調升1070元，調幅約為4.05％；每小時基本工資則比照每月基本工資之調幅，由現行176元調漲至183元，調升7元。這也是我國連續8年調漲基本工資，與105年蔡總統上任以來相較，調幅超過3成。

工商協進會認為，經濟成長是勞資雙方共同打拼的成果，員工是企業的重要資產，贊成適度調漲基本工資；但面臨全球經濟下行，我國對外出口下滑，經濟成長趨緩，另外，企業面對淨零排放、通貨膨脹以及人力短缺等挑戰，建議政府應顧及產業經營現況，加大力道協助產業妥善因應，提振產業競爭力。

另外，調漲基本工資將推升物價上漲，降低調薪效果，並造成企業經營成本升高，建議政府9月審慎研議是否調整電價、延長實施減徵關鍵原物料稅負措施，以免助長通膨壓力，造成企業及勞工的衝擊。

政府亦須持續推動台灣產業創新與轉型，改革技職教育，加強產、官、學的互動與合作，同步提升勞動生產力，讓薪資調幅與人力素質呈現同步增長。