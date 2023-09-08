近日午後強降雨造成多處積水，民進黨新北市議員黃淑君指出，台65線浮洲橋匝道下的板橋區清潔隊員橋下休息區，更是逢大雨必積水，質疑「難道這就是新北市政府對待辛苦清潔隊員的方式嗎？」對此，環保局回應，場區淹水部份加裝3台抽水機，工程已於8月29日決標、預計9月25日開工。

環保局回應，已協調相關局處將65快速道路橋下用地撥予板橋區清潔隊做為停車場及同仁休息室，而場區淹水部份也協調水利局加裝抽水機，預計9月25日開工。

環保局表示，清潔隊員執行的任務包括維護市容整潔、清理民眾的回收物與垃圾、進行環境消毒、協助災害預防與搶救等，是城市乾淨不可或缺的角色，也是守護環境的無名英雄。

清潔隊員的工作內容就是保護環境、守護生態的實踐，而今安身立命的工作場所卻常遭排斥、誤解，處境堪憐。

環保局說，新北市各區隊的作業場區因屬鄰避設施，有些位於橋下或河川公地，多為公所時期使用至今，為進行整建或改建，須完成土地使用分區變更或多目標使用的程序。場區如被迫搬遷時，尋求新場區，亦被附近民眾抗爭，希望民眾能多包容和體諒。