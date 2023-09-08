新北市因應即將到來的2023台灣設計展，推出「品味漫遊 - 新北哩賀」活動，規畫9月到11月5種不同的新北體驗方式、10條精選遊程，安排154場探訪活動，歡迎民眾上「新北哩賀」網站查詢。

新北市文化局表示，新北自然條件得天獨厚、地景特色鮮明，又有黃金礦業、陶業、茶藝等多項特色產業。

新北市府因應即將到來的「2023台灣設計展」，文化局趁勢規畫9月到11月5種不同的新北體驗方式、10條精選遊程，安排154場探訪活動，即日起至11月在新北哩賀網站陸續報名開跑，邀請民眾參與。

5種新北體驗方式，包含「遊秘境」在群山大海秘境間自在嬉遊；「訪眾神」探尋新北各路神明來場新北大拜拜；「動手做」體驗百工職人一生功夫；「乘風行」以單車、輕軌、捷運等不同運具感受城市的速度；「聽故事」深入了解每個在地的前世今生。

10條精選遊程，包括一日遊「新大河之路」騎自行車愜意遊覽大漢溪；「土的煉金術」結合鶯歌的產地開放日活動，潛入老窯廠見生活美學；「里山守護者」深入茶鄉坪林，跟隨在地青農的腳步發現自然和諧相處的智慧之道；「小鎮聯合國」帶領民眾走訪緬甸街、韓國街等感受異國風情；「粼粼藝術灣」透過身體律動、音樂、飲食、藝術創作，深度感受北海岸慢城的人文藝術生活；「滬尾考古隊」跟隨著在地攝影師的腳步，巡禮藍天海岸古蹟文化廊帶，捕捉河岸生活樣貌；「市街研究所」走入三蘆，聆聽匠師職人與返鄉青年在此耕耘、紀錄淡水河左岸的故事；「黑色寶礦地」探索礦區舊鐵道人文歷史痕跡，體驗東北角幽靜的一隅。

2天1夜的深度遊程包含「one night水金九」走訪地質公園、水湳洞生活聚落，感受夜晚清晨慢慢走山城；「森林治癒所」讓旅人放慢腳步，體驗泰雅文化和鑼銅雕藝術，感受烏來山林中光線的甦醒。

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