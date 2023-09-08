颱風「鴛鴦」尚未登陸日本，已為關東地區帶來豐沛雨量。千葉縣多處出現淹水災情。

日本受到今年第13號颱風鴛鴦接近影響，關東甲信地區的大氣狀態相當不穩定，千葉縣部分地區降下破紀錄大雨，導致民宅淹水並接獲警戒通知。氣象廳預測鴛鴦今天晚間恐登陸本州。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台報導，千葉縣上午10時出現線狀對流，日本氣象廳對此發「破紀錄短時間大雨情報」，呼籲民眾嚴防可能危及生命的土石流災害以及洪水。

根據氣象廳，千葉縣山武市今天中午12時50分觀測到時雨量約100毫米的大雨；截至日本時間下午1時，千葉縣多地12小時累計降雨量創下統計以來紀錄，茂原地區達到371毫米、大多喜町328毫米、鴨川地區達到294毫米。

大雨也造成千葉縣勝浦市的河川氾濫，市內全境1萬6589人上午因此一度接獲最高警戒等級的「緊急安全確保」。千葉縣市原市的養老川水位上升，居住在河水可能氾濫地區的7萬1337人，今天下午1時也接獲「緊急安全確保」。

大雨也已經帶給千葉縣災情。鴨川市街道上午10時過後，泥黃色的水淹沒大片道路；大網白里市中午12時30分左右，住宅區街道淹水，水位甚至已達淹沒汽車輪胎的高度；市原市下午1時左右，內田川的河水流到道路，導致部分路面完全被泥黃色的水淹沒，車輛無法通行。

受到颱風接近及大雨影響，部分鐵路列車及飛機航班取消。

根據JR東日本公司，千葉縣的內房線，行經君津站至安房鴨川站的列車今天暫停行駛，且部分區間列車延遲。而外房線的蘇我站至安房鴨川站之間的列車，也暫停行駛。

京葉線、總武快速線、總武本線、常磐線的特急列車會出現延遲或停駛。

北海道新千歲機場今天往返靜岡機場的班機取消以外，許多航班也是「有條件運行」。

建議民眾前往航空公司或是鐵路公司官網，確認最新消息。

日本氣象廳預測，颱風鴛鴦今天深夜可能會登陸日本本州，造成關東甲信地區降下大雨。

氣象廳觀測，鴛鴦颱風今天下午3時中心位置在御前崎市南南西方約180公里海面上，以緩慢速度朝東北移動，目前中心氣壓1000百帕、近中心最大風速每秒18公尺、最大瞬間風速每秒25公尺。