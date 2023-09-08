進入土耳其一個地下洞穴進行國際探勘任務的美國洞穴探險家狄基突然腸胃道出血，來自不同國家的超過150名救援人員今天為營救受困在約1000公尺深處的他而跟時間賽跑。

綜合路透社與法新社報導，土耳其洞穴探險聯合會（TUMAF）在聲明中表示，40歲的狄基（Mark Dickey）在陶魯斯山脈（Taurus Mountains）的莫爾卡洞穴（Morca cave）進行國際探勘任務時腸胃道出血。

聲明指出：「從後勤和技術上來看，這次行動是世界上規模最大的洞穴救援之一。」

土耳其洞穴探險聯合會負責人根茨（Bulent Genc）告訴路透社：「包括來自克羅埃西亞和義大利在內的數個國際團隊參與了這次救援行動。這名男子位處約1000公尺深的地下，救援人員將分7段把他往上將抬升。」

根茨表示：「他們預計（救援行動）將需要10天，如果男子情況好轉，時間可能會縮短；若情況惡化，則可能費時更久。」他還提到，狄基的狀況所改善，目前已經可以自行站立。

土耳其洞穴探險聯合會表示，已經設置一條抵達1040公尺深處的電話線路，克羅埃西亞救援隊正在另外架設CaveLink通訊系統作為備案。

聯合會指出，現場醫護人員將決定是否能在不使用擔架的情況下將狄基拉出。

救援行動的畫面顯示，土耳其和國際團隊在海拔2140公尺高的這個洞穴外搭建帳篷和纜索。

土耳其多安通訊社（DHA News）報導，狄基3日就首次發病。

根據土耳其洞穴探險聯合會，莫爾卡洞穴是土耳其深度第3的洞穴，最深處達1276公尺。