2023年20工業國（G20）峰會即將於本周末（9日、10日）在首都新德里舉行，政府加緊「美化市容」，除了拆貧民窟、趕猴子，流浪狗陸續遭圍捕送收容所，對照本屆G20主軸頗為諷刺。會場周邊學校、市場、辦公室關閉，交通管制，13萬人投入維安，街頭空蕩蕩，彷彿暫時靜止。
路透社報導，G20峰會是印度首都有史以來規模最大的世界領袖會議，美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、日本首相岸田文雄等人預計周五（8日）陸續抵達新德里。
印度政府如臨大敵，推倒主會場附近貧民窟，驅趕出沒街頭的灰葉猴，近日持續捕捉流浪狗。首都圈流浪狗估逾6萬隻，德里市政府（MCD）今年8月即已下令從「G20峰會視野顯眼之處周邊地區」移除流浪狗，但政令發布2天就因反對聲浪激烈而撤回。
動保人士表示，市府後來還是開始抓狗，但未按規定以網子或徒手捕捉，而是用「不人道方式」，首都機場與G20會場等地至7日為止已抓近1000隻。MCD未把圍捕流浪犬與G20連結，僅稱「緊急之需」，但路透社直擊MCD捕狗用車掛著「G20值勤中」（"On Duty G-20"）告示牌；路透社目擊者親睹工作人員以附套環的捕犬棍強力拖狗上車。
印度民間組織「動保者」（People for Animals）批評，對照G20本屆峰會主軸「一個地球、同在一家、未來與共」（one earth, one family, one future），印度此刻所作所為實在諷刺。MCD則稱圍捕的流浪犬均受追蹤，處境安全舒適也有必要醫療，未來會原地放回，但無時間表。
峰會揭幕前夕，市中心周五（8日）人車稀少，武裝人員醒目。首都部署近13萬警察與準軍事人員，主要駐守新德里，還有空軍支援。新德里主要購物區康諾特廣場（Connaught Place）、人潮眾多的可汗巿場（Khan Market）靜悄悄，商店、餐館關閉3天。商家表示，整體損失估計40億印度盧比（約新台幣19.3億元）。
可汗市場商家協會主席梅赫拉（Sanjeev Mehra）說，外國政要來訪，像可汗市場的地標場所如此因應很正常，「我們正為G20各國代表準備紀念品，政府要求歇業，我們決定照辦，商業正常運轉就好」。
印度總理莫迪（Narendra Modi）上周表示，人口2000萬的德里恐因G20峰會感受不便，全國都是峰會主人，首都擔責最重，「懇請德里民眾諒解」。警方多次公告，首都大部分地區照常開放，僅新德里市政府（NDMC）周邊管制。管制區內學校、辦公室、商店、小型企業均須關閉，不許搭計程車與公車，禁止線上叫車、餐點外送，途經管制區赴機場或火車站者須出示機票車票方可通行。
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