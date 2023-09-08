國民黨總統提名人侯友宜來了！侯友宜9日一早將前往南投，合體南投縣長許淑華，與該黨立委提名人游顥與馬文君參加全國萬人健走、草屯惠德宮等宮廟參拜，並與體育界人士座談，「母雞帶小雞」的氣勢儼然成形。

侯友宜中部辦公室中部媒體群組8日晚間發布採訪通知，指稱侯友宜9日一早就會前往中興新村大會堂與縣長許淑華、國民黨第二選區立委提名人游顥合體，一起參加全國萬人健走大會師活動，接著跟全國體育總會與各縣市體育會理事長座談，並參訪當地知名的微熱山丘餅店。

下午則與許淑華轉往草屯鎮，在爭取連任的國民黨第一選區立委馬文君陪同下，前往草屯鎮惠德宮、敦和宮參拜，並拜訪草屯農會，與農友座談，爭取農友的支持，2024總統與立委選戰「母雞帶小雞」陣仗儼然已經形成。

據了解這次侯友宜南投行，除了許淑華全程陪同，兩選區立委也全程參與，黨內人士表示，這場活動就是要營造國民黨「母雞帶小雞」團結勝選的氛圍，至於是否會順道拜會日前臉書公開說「2024總統大選侯友宜如果當選就一輩子吃素」的國民黨籍南投縣副議長潘一全？黨部則表示「未納入這次行程中。」